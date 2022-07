PSG, Icardi può restare in Francia

04-07-2022 23:20

Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain. Un rapporto che sembra destinato a interrompersi quest’estate. Dopo l’ipotesi Monza, per l’attaccante argentino si è aperta ora la possibilità di una permanenza in Ligue 1. Sulle sue tracce c’è infatti anche il Nizza.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club della Costa Azzurra ha già fatto un primo sondaggio per Icardi. Il suo ingaggio con il PSG da circa 10 milioni di euro netti a stagione è però proibitivo. Si potrebbe fare un prestito con stipendio pagato in parte dagli stessi parigini.

