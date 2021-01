PSG, Leonardo: "I giocatori come Messi saranno sempre nella lista dei desideri del PSG"

Tutto il mondo del calcio attende con ansia la decisione di Messi sul suo futuro. Per ora da Barcellona non trapela nulla e il domani di Lionel Messi è ancora avvolto nell’ombra. Il numero 10 del Barcellona è concentrato sulla stagione in corso anche se prima o poi, dovrà sciogliere i dubbi ed esternare le proprie scelte. Intanto c’è chi sta vigile e osserva attentamente la situazione come il PSG.

A confermare ciò, è Leonardo, direttore sportivo dei campioni di Francia, che è stato intervistato da ‘France Football’. “I grandi giocatori come Messi saranno sempre sulla lista del PSG. Ma non è il momento di parlarne o di sognare. Siamo seduti al tavolo di coloro che seguono la situazione da vicino. Di fatto non siamo seduti, ma diciamo che abbiamo la sedia prenotata, nel caso. Quattro mesi nel calcio sono un’eternità”

Altre priorità per il PSG sembrano essere i rinnovi di Kylian Mbappé e Neymar, sui quali comuque Leonardo mantiene un cauto ottimismo. “Spero che siano entrambi convinti che al momento il PSG è un gran posto per giocare ad altissimo livello. Dobbiamo solo trovare un accordo tra i loro desideri e le nostre esigenze. Non dobbiamo pregarli di rimanere. Chi vuole davvero rimaner qui, ci rimane. Parliamo con loro regolarmente e ho ottime sensazioni per entrambi”.

OMNISPORT | 18-01-2021 14:52