PSG, l'infortunio di Navas non blocca i contatti col Napoli

Sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Keylor Navas, dopo il colpo alla zona lombare che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta del PSG a Lille. Come riporta L’Equipe, leggera lombalgia per il portiere del Costa Rica, che può tornare così ad allenarsi in settimana agli ordini di Christophe Galtier.

Un lieve infortunio che non blocca dunque i contatti per il giocatore fra il PSG e il Napoli, con il club azzurro sempre più intenzionato a prendere il portiere prima della fine del mercato. La trattativa fra i due club prosegue e nell’affare può sempre rientrare anche Fabian Ruiz, in direzione Parigi.

