PSG mai sazio: spunta un nuovo nome per l'attacco

11-08-2022 20:30

Poche ore fa il PSG ha riferito a Mauro Icardi in maniera chiara quello che in realtà era lampante sin dal principio di questa sessione di mercato: l’argentino non rientra nei piani del PSG. Maurito è stato dunque sollecitato a trovare e accettare il prima possibile una nuova sistemazione.

L’addio ormai certo dell’ex capitano dell’Inter potrebbe portare il direttore sportivo Luis Campos di nuovo sul mercato per rinforzare il reparto offensivo dei parigini, già extra lusso. L’obiettivo è un vecchio pallino dei parigini: Marcus Rashford.

Secondo L’Equipe, le discussioni sarebbero già state avviate. Il numero 10 del Manchester United sarebbe preferito a Rafael Leao, altro esterno d’attacco che l’ex ds del Lilla conosce molto bene.

Rashford è uno dei giocatori più rappresentativi del Manchester United, che sicuramente non vorrà privarsi facilmente di lui nonostante il contratto in scadenza nel 2023. In ogni caso, il PSG vuole un altro giocatore di alto livello come prima riserva del tridente da capogiro composto da Mbappe, Messi e Neymar. D’altronde, non solo ci sarebbe da rimpiazzare Icardi, ma lo stesso Di Maria ancora non è stato sostituito.

