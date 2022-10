PSG, Mbappé può rompere il suo contratto

13-10-2022 12:54

In questo momento il calciomercato è fermo, ma c’è già un caso importante in vista della finestra di gennaio. Kylian Mbappé è infatti arrivato ai ferri corti con il Paris Saint-Germain, da cui vorrebbe andare via tra qualche mese senza aspettare il termine della stagione.

Come detto dall’avvocato Tatiana Vassine a RMC Sport, ci sarebbe per Mbappé la possibilità di rompere unilateralmente il contratto con il PSG nel caso in cui venisse confermata l’indiscrezione di Mediapart, riguardo la creazione di falsi profili social per screditare i giocatori.

Mbappé allora dovrebbe dimostrare la questione e aspettare il parere della Federcalcio francese. Intanto, il PSG potrebbe aprire alla cessione. Ma per il momento il giocatore è valutato 300 milioni.