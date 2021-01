Psg, Neymar giura fedeltà: "Voglio restare e confido in Mbappé"

In un’intervista rilasciata a Telefoot, Neymar ha dichiarato che resterà a Parigi: “Sono molto felice. Le cose sono cambiate molto e voglio continuare le prossime stagioni. Sono cambiate molto e mi sento bene. Sono più tranquillo. Voglio restare e confido anche in Mbappé. Inoltre, questo è ciò che vogliono tutti i tifosi del Paris. Vogliamo tutti che il PSG sia una grande squadra”.

L’amicizia con Mbappé è da sempre una garanzia: “Sono il più vecchio. Adoriamo suonare insieme e voglio ottenere il meglio da lui. È un ragazzo d’oro. Ha un cuore enorme. Tutti sanno quanto vale e cosa è come giocatore, ma fuori dal campo è incredibile. È sempre sorridente, gli piace divertirsi ed è felice. Siamo molto simili in questo ed è quello che dobbiamo fare per essere al cento per cento”.

Chiude parlando della finale di Champions League persa col Bayern Monaco: “Ho pianto dopo la partita. Mi sentivo male. Volevo vincere quella coppa per la Francia ma purtroppo non ci siamo riusciti. Avremo sicuramente più possibilità. Quest’anno faremo di tutto per arrivare in finale e vincerla”.

OMNISPORT | 31-01-2021 23:54