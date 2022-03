PSG, novità sul futuro di Kylian Mbappé

01-03-2022 22:03

Nonostante le tante voci che vogliono Kylian Mbappe al Real Madrid al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto col PSG, i parigini non si rassegnano a perderlo e stanno per proporgli un’offerta davvero faraonica per convincerlo a rinnovare.

Secondo Le Parisien, oltre all’ormai noto stipendio da 50 milioni di euro netti a stagione, la società avrebbe in mente di garantirgli anche una sorta di bonus fedeltà: 100 milioni di euro cash per farlo prolungare fino al 2024. Se fosse confermata, si tratterebbe di un’offerta veramente difficile da rifiutare.

OMNISPORT