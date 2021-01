PSG, Pochettino ha un solo obiettivo di mercato in mente

Ancora nessun grande colpo per il Paris Saint Germain da quando è arrivato Mauricio Poochettino sulla panchina dei parigini. Il tecnico ex Tottenham si sta ancora ambientando sotto la Tour Eiffel, e con ogni probabilità sta valutando quali siano i migliori investimenti da fare per rinforzare la rosa. Nonostante il capitale praticamente illimitato, in regime di FPF e di crisi ecnonomica mondiale, anche gli scieicchi non possono evidentemente permettersi di buttare soldi in investimenti sbagliati.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessante scambio tra PSG e Inter, con protagonisti Leandro Paredes e Christian Eriksen. Niente da fare alla fine, in quanto l’argentino avrebbe rifiutato di muoversi da Parigi e l’ingaggio di Eriksen resta elevatissimo.

Ma secondo ” Le10Sport”, l’unico vero obiettivo di Mauricio Pochettino resta Dele Alli, trequartista del Tottenham, ex squadra del tecnico argentino. La determinazione dell’allenatore è tale che il giocatore, in caso di mancato accordo nelle prossime ore, potrebbe arrivare anche in estate.

OMNISPORT | 31-01-2021 13:21