PSG, Pochettino: "Mbappé mi ha detto che avremmo vinto"

Il PSG ieri sera al Camp Nou ha messo una grande ipoteca sul passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League. Protagonista assoluto del match è stato Kylian Mbappé autore di una pregevole tripletta ai danni del Barca di Leo Messi.

E così, anche il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino ha scritto la sua personale storia ieri sera, gocando una partita da urlo e vincendo 4-1 al Camp Nou, cosa che non succede spesso.

Dopo la partita, l’allenatore del PSG in conferenza stampa ha rivelato una discussione avuta con Mbappé prima della gara in Spagna. “Prima della partita, mi ha chiesto quante volte avevo vinto al Camp Nou. ‘Una volta’, gli ho detto. Lui mi ha risposto: ‘Domani, vinceremo una seconda volta’. E ‘un grande giocatore. I grandi calciatori scrivono la loro storia. Si evolvono partita dopo partita. Con questa tripletta Kylian sarà sotto i riflettori ma non avevamo dubbi”.

Sul futuro dell’attaccante francese, voluto da tutti ma in particolar modo dal Real Madrid, Pochettino non ha nessun dubbio. “E’ di classe mondiale. Nessuno può scoprire Mbappe stasera. È un giocatore fantastico ed è molto felice nel nostro club. L’ha detto lui e adesso lo dico anche io”.

OMNISPORT | 17-02-2021 13:22