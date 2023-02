Psg, rinnovo di Messi nel mirino

Il prolungamento del fuoriclasse argentino è una priorità per il club parigino, che intende chiudere al più presto.

17-02-2023 22:07

Il contratto di Lionel Messi continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain. L’attuale accordo del fuoriclasse argentino con il club parigino è infatti in scadenza nel prossimo mese di giugno e negli ultimi giorni si è parlato tanto di un suo possibile approdo in Major League Soccer all’Inter Miami o addirittura di un incredibile ritorno al Barcellona.

Ma adesso, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il rinnovo del contratto di Messi è da considerarsi una priorità per il Psg. Tanto che il padre ha già contattato la dirigenza parigina per prolungare l’accordo almeno fino al 2024. Rimontare lo svantaggio ed eliminare il Bayern Monaco in Champions League potrebbe dare una mano al Psg per rinnovare con Messi.