Psg, shock Neymar e Sergio Ramos tra problemi fisici e nervosi

Il PSG delle meraviglie ha iniziato questa stagione come meglio non poteva: primissimo in Ligue 1 con otto vittorie su nove partite e vittorioso in Champions League contro il City di Pep Guardiola. Lo sceicco Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, proprietario del club, ha costruito una squadra da playstation, processo iniziato ormai da parecchi anni e che ha visto i due momenti più splendenti nell’acquisto di Neymar dal Barcellona per 222 milioni di euro (acquisto più costoso nella storia del calcio) e nella faraonica campagna acquisti di questa estate che ha visto arrivare sotto la Tour Eiffel giocatori del calibro di Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos e Leo Messi, il GOAT del pallone che ha dovuto per forza di cose lasciare la Catalogna.

Proprio in casa PSG si registra una situazione davvero complicata per quanto riguarda il difensore iberico Sergio Ramos, arrivato in estate a parametro zero dal Real Madrid dopo aver strappato, a 35 anni, un biennale da 15 milioni di euro annui più 20 milioni alla firma. Sembrava un grandissimo colpo per blindare una difesa da sempre punto debole della squadra, e invece così non è stato. Fino a questo momento zero convocazioni, zero presenze in campo, e tutto a causa di una lesione muscolare che lo sta costringendo a guardare i compagni dalla tribuna o addirittura da casa.

La situazione sembra talmente disperata che i dirigenti parigini starebbero pensando già ad un clamoroso addio del difensore in questa sessione di mercato di gennaio. Nonostante il rientro in campo previsto per fine ottobre, la proprietà non sembra più fidarsi delle condizioni fisiche del 4 volte vincitore della Champions League, che ora rischia davvero di doversi trovare una nuova squadra a pochi mesi dall’arrivo sotto la Tour Eiffel.

Sempre collegato al mondo PSG, si registrano oggi dichiarazioni davvero clamorose di Neymar, forse l’ultima grande espressione di quel Joga Bonito brasiliano che ha fatto innamorare tutto il mondo nella generazione del Gaucho, Robinho e Kakà. Proprio O’Ney, nel corso del documentario “Neymar & The Line Of Kings” prodotto da DAZN, ha parlato della prossima Coppa del Mondo per nazioni in Qatar, da sempre principale obiettivo della carriera di Neymar. Con ogni probabilità, come lui stesso rivela, questa del 2022 sarà l’ultima Coppa del Mondo a cui Neymar prenderà parte. Il Mondiale è una competizione davvero stressante, e per i brasiliani anche di più visto quanto ci tengono. Queste le dichiarazioni del fenomeno verdeoro:

“Penso che sia la mia ultima Coppa del Mondo. Lo vedo come l’ultimo perché non so se ho più la forza d’animo per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, farò di tutto per vincere con il mio paese, per realizzare il mio sogno più grande da quando ero piccolo. E spero di poterlo fare”.

Neymar ha partecipato già a due edizioni della Coppa del Mondo, nel 2014 e nel 2018, entrambe fallimentari. Nel 2014 si è infortunato nei quarti con la Colombia ed ha assistito da fuori all’umiliante 7-1 con il quale la Germania ha massacrato la Selecao nel mondiale brasiliano. Nel secondo tentativo del 2018 la nazionale verdeoro è stata bloccata ai quarti dal Belgio, con Neymar che aveva compiuto un vero e proprio miracolo per essere in campo.

OMNISPORT | 10-10-2021 20:14