PSG, Verratti: "Bayern? Siamo fiduciosi"

Il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League.

07-03-2023 17:58

Il Paris Saint-Germain è atteso dalla notte più importante dell’anno. Dopo la sconfitta patita al Parco dei Principi negli ottavi di Champions League, ora servirà battere di due gol il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Marco Verratti ne ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo perso 1-0 all’andata in casa, ma resta tutto da giocare e la gara è molto importante. Servirà una grande partita contro una grande squadra, ma siamo fiduciosi e pronti. Ci siamo parlati dopo la sconfitta, abbiamo ritrovato fiducia”.

Da lì tre vittorie su tre in Ligue 1. Verratti ha aggiunto: “Vincere aiuta a vincere. In settimana si lavora meglio, la testa è più tranquilla. La vittoria contro l’Olympique Marsiglia è stata un click, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”. Quindi, l’azzurro ha parlato della stella Mbappé: “Kylian è Kylian. Siamo fortunati ad averlo qui, ha grande personalità e abbiamo bisogno di giocatori come lui. Siamo fiduciosi, niente è perduto”.