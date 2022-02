PSG: Zidane in corsa per la panchina, ma lui sogna la Francia

03-02-2022 14:09

Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG pare essere segnato. Comunque vada la stagione, l’argentino dovrebbe essere sollevato dall’incarico per riniziare con un nuovo progetto tecnico. In pole position per la sostituzione c’è Zinedine Zidane, coi parigini pronti a mettere sul piatto un contratto da oltre 12 milioni a stagione oltre ai pieni poteri sul mercato.

In Francia però parlano di uno Zizou non del tutto convinto, dato che il suo sogno nel cassetto sarebbero quello di prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale transalpina.

OMNISPORT