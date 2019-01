Psicodramma Rabiot: due gravi lutti

E' un periodo molto difficile per Adrien Rabiot, già fuori rosa al Paris Saint Germain per le estenuanti trattative di mercato prima con il Barcellona, poi con il Tottenham.

Il centrocampista francese ha perso il padre Michel, deceduto al termine di una lunga battaglia con una malattia neurologica che lo aveva colpito nel 2007. Solo due settimane fa Rabiot aveva perso anche la nonna materna. Michel Rabiot era stato colpito nel 2007 da un ictus che aveva avuto gravi conseguenze sul suo fisico: paralizzato, era capace di comunicare solo attraverso il battito delle ciglia.

Con il Psg è intanto calato il gelo: il giocatore vive da tempo separato in casa, i tifosi lo hanno messo nella loro lista nera e anche il Barcellona sembra essersi fatto da parte per alcune sue richieste, giudicate eccessive. Secondo quanto riporta l'Equipe, Rabiot avrebbe detto no anche a un suo possibile trasferimento al Tottenham, che aveva offerto 23 milioni di euro per acquisire il cartellino del calciatore.

Sulle sue tracce restano Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco, dopo che anche la Juve si è defilata: in caso non si chiudesse l'affare, Rabiot rimarrà fuori rosa per altri 6 mesi: il contratto con il Psg è in scadenza a giugno e il giocatore se ne andrà a parametro zero in estate. Arrivato nel Psg nel 2012 non ancora maggiorenne, in sei stagioni e mezzo Rabiot ha vinto quattro Ligue 1, quattro Coppe di Francia e cinque coppe di Lega.

