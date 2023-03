Pugilato, il manager di Usyk attacca Fury: "Quando è troppo è troppo"

Egis Klimas non ci sta: "Non possiamo subire ogni suo capriccio".

19-03-2023 12:43

Tutti i fan del pugilato ancora sperano nell’incontro tra Tyson Fury e Usyk, i due pesi massimi imbattuti. Qualche giorno fa, l’ucraino ha mandato un messaggio chiaro all’inglese: “Tutte e quattro le cinture non sono state detenute da una sola persona, quindi entrambi abbiamo bisogno di questa lotta”.

“Non ho paura di Tyson Fury – continua Usyk -. Questo sarà come qualsiasi altro combattimento. È solo un grande uomo che non ha mai perso prima contro un uomo che ha la cintura WBC. Ovviamente è possibile lasciarsi trasportare, ma in realtà questa è una normale lotta per il diritto di vincere tutte le cinture. Se una persona è più grande di me, non significa che sia più forte di me. Se ha le braccia più lunghe, non significa che sarà un vantaggio”.

Intanto, il noto manager del campione Ucraino Egis Klimas ha avvisato i fan della boxe: “Se questa sfida con Tyson Fury si materializzerà potrà solo avvenire il 29 aprile! L’alternativa sarà di cancellarlo definitivamente con Olexandr che combatterà contro lo sfidante ufficiale delle altre sigle. Nelle ultime ore vedo un maggior interessamento della Top Rank di Bob Arum ma si stanno comportando come se fosse un normale combattimento di Fury in Gran Bretagna e come se tutto dovesse avvenire, secondo le regole imposte da Fury”.

Klimas avvisa Fury: “Aspetteremo ancora un pò perché in questo momento stiamo assumendo un avvocato britannico perché legalmente loro si stanno muovendo a seconda di disposizioni di legge del loro Paese. Siamo consapevoli che il match è programmato in Inghilterra outsider, ma non possiamo semplicemente subire ogni loro capriccio. Quando è troppo è troppo”.