Pugilato, Usyk: "Non ho paura di Fury, il match serve a entrambi"

07-03-2023 17:20

Usyk contro Fury. Questo è l’incontro che i fan del pugilato bramano, due pesi massimi imbattuti che combattono per la gloria eterna. L’ucraino, in attesa di sviluppi, ha mandato un messaggio all’inglese: “Tutte e quattro le cinture non sono state detenute da una sola persona – sottolineando che sono passati due decenni da quando la divisione dei pesi massimi ha avuto un campione indiscusso -, quindi entrambi abbiamo bisogno di questa lotta”.

Usyk ci tiene a sottolineare una cosa: “Non ho paura di Tyson Fury. Questo sarà come qualsiasi altro combattimento. È solo un grande uomo che non ha mai perso prima contro un uomo che ha la cintura WBC. Ovviamente è possibile lasciarsi trasportare, ma in realtà questa è una normale lotta per il diritto di vincere tutte le cinture. Se una persona è più grande di me, non significa che sia più forte di me. Se ha le braccia più lunghe, non significa che sarà un vantaggio”.

Usyk si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: “Faccio boxe da quando avevo 15 anni. Continuavano a dirmi che non avrei dovuto fare boxe. Mi dicevano che non sarei diventato un campione olimpico o un campione del mondo e che non avrei dovuto passare a la divisione dei pesi massimi. Ma queste erano opinioni di persone che non potevano farlo da sole. Personalmente continuo a pregare e vado avanti. Non mi preoccupo se raggiungerò la mia destinazione

Non poteva mancare infine un pensiero sull’Ucraina: “Faccio boxe per tutti coloro che stanno difendendo il nostro paese in questo momento e nella memoria di quei guerrieri che non sono più con noi. Anche per tutti coloro che vogliono essere liberi e che hanno difeso il loro paese contro coloro che sono venuti a conquistarci”.