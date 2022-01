Punizione incredibile di Hakimi: il Marocco vola ai quarti di Coppa d'Africa

25-01-2022 23:21

Un vero e proprio colpo da campione. Non ci sono molti modi differenti per descrivere la prodezza messa a segno da Achraf Hakimi che ha spedito il Marocco ai quarti di finale di Coppa d’Africa.

Intorno al minuti 70 il terzino, con un passato nell’Inter e attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ha lasciato partire un destro secco da circa 30 metri. Traiettoria imprendibile per il portiere del Malawi .

Eppure la gara era partita nel peggiore dei modi per i nord-africani. Dopo appena 7 minuti il Malawi è passato in vantaggio con Mhango e ha messo in seria difficoltà la nazionale di Halilodzic.

A pareggiare i conti ci ha pensato sul finire di primo tempo En-Nesyri. A sbloccare nuovamente il punteggio ci ha poi pensato la straordinaria punizione di Hakimi.

Ai quarti di finale il Marocco affronterà la vincente tra Costa d’Avorio ed Egitto. La sfida è programmata per domenica 30 gennaio.

