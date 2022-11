Qatar 2022, Arabia Saudita-Messico: le probabili formazioni

30-11-2022 10:20

Arabia Saudita e Messico sono quasi pronte per scendere in campo alle ore 20 al Lusail Stadium per la terza e ultima giornata del Gruppo C. La squadra araba è in piena lotta per la qualificazione agli ottavi, mentre per i messicani è molto più difficile.

Renard pronto a schierare i suoi con il 4-3-3 e puntare lì davanti su Al-Buraikan, Al-Shehri e Al-Dawsari. Ancora fuori Al-Faraj e Al-Shahrani, squalificato invece Al-Malki. 4-3-3 anche per Martino, intenzionato a confermare Ochoa tra i pali. In attacco spazio al tridente formato da Lozano, Jimenez e Vega.

Le probabili formazioni:

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Burayk; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari. Ct: Renard.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega. Ct: Martino.