Qatar 2022, Argentina: Messi si allena da solo in via precauzionale

19-11-2022 19:34

L’Albiceleste si sta preparando in vista dell’esordio in Coppa del Mondo in Qatar contro l’Arabia Saudita, e la preprazione si sta svolgendo ancora senza Lionel Messi. Il numero 10 e capitano argentino, dopo aver lavorato fino a questo momento solamente in palestra, ha cominciato ad allenarsi in campo, anche se a parte rispetto al resto della squadra.

Stando a quanto ha dichiarato Tyc Sports, il sette volte Pallone d’Oro non desta preoccupazione nel CT Scaloni: si tratterebbe, infatti, solamente di allenamento differenziato “a scopo precauzionale” dopo aver disputato tutti i 90′ in amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti il 16 novembre, partita nella quale Messi ha pure trovato la via del gol.

Quindi, che se mancano solamente tre giorni all’inizio del Mondiale dell’Argentina (il 22 novembre a Lusail), non c’è alcun allarme Messi, che a meno di cataclismi sarà regolarmente in campo.