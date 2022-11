Qatar 2022, Argentina-Messico: le formazioni ufficiali

26-11-2022 19:34

E’ una partita da dentro o fuori quella dell’Albiceleste del CT Scaloni: sono cinque le novità presentate rispetto al debutto contro l’Arabia Saudita, al posto di Gomez, Paredes, Molina, Romero e Tagliafico scenderanno in campo Montiel, Lisandro Martinez, Acuna, Guido Rodriguez e Mac Allister, in forza al Brighton di De Zerbi; nel Messico è confermato la trazione difensiva, in cinque proteggeranno Ochoa, che ha parato un rigore a Lewandoski, con Lozano e Vega a sfrecciare là davanti.

Queste le formazioni ufficiali:

Argentina (4-4-2): Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; Di Maria, De Paul, Rodriguez, Mac Allister; Messi, Martinez. Allenatore: Scaloni

Messico (5-3-2): Ochoa; Alvarez, Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado, Chavez; Lozano, Vega. Allenatore: Martino.

L’ultima giornata ha in programma Argentina-Polonia e Messico-Arabia Saudita.