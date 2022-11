Qatar 2022, Australia-Danimarca: le probabili formazioni

30-11-2022 08:41

Per la terza giornata del gruppo D, alle 16:00 si gioca Australia-Danimarca. Gli australiani hanno due punti in più rispetto ai danesi che, per sperare nella qualificazione, devono assolutamente portare a casa la vittoria (in contemporanea si gioca Tunisia-Francia).

Il Ct Arnold pare intenzionato ad affidarsi al 4-3-3. Il punto di riferimento offensivo sarà Duke, supportato da Leckie e Goodwin. “Non ho mai allenato per portare a casa un pareggio”, le parole dello stesso Arnold alla vigilia. In casa danese, spazio al 4-3-3. La novità potrebbe essere Dolberg, preferito a Cornelius. Chiaramente tanta fiducia in Eriksen. L’ex Inter è chiamato a fare la differenza con il suo talento.

Le probabili formazioni:

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, Hrustic; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Arnold.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen, Lindstrom; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Ct: Hjulmand.