Qatar 2022, Belgio: Lukaku salterà le prime due partite

20-11-2022 12:31

Non c’è pace per Romelu Lukaku. La stagione del ritorno all’Inter continua a essere disgraziata per l’attaccante che sarà costretto a saltare le prime due partite del suo Belgio ai Mondiali 2022 in Qatar. Lukaku non giocherà infatti né il 23 novembre con il Canada né il 27 con il Marocco. Big Rom sta infatti continuando a lavorare a parte per recuperare dal problema alla coscia sinistra.

Il prossimo obiettivo del centravanti nerazzurro diventa dunque quello di provare a esserci nell’ultima sfida della fase a gironi, il prossimo 1° dicembre contro la Croazia. Per poi magari essere protagonista in quella a eliminazione diretta, qualora dovesse esserci il Belgio. Nei prossimi giorni si capirà meglio se Lukaku potrà essere davvero a disposizione del ct Roberto Martinez.