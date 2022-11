Qatar 2022, Belgio-Marocco: le formazioni ufficiali

27-11-2022 13:23

Tutto pronto all’Al Thumama Stadium di Doha per il match delle 14 fra Belgio e Marocco, valido per la seconda giornata del Gruppo F. Martinez sceglie i fratelli Hazard e De Bruyne alle spalle di Batshuayi. Invece Regragui opta per il tridente formato da Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Formazioni ufficiali

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Onana; T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct: Martinez.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Regragui.