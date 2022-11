Qatar 2022, Belgio: situazione esplosiva nello spogliatoio

29-11-2022 16:08

Dopo la sconfitta per 2-0 del Belgio contro il Marocco esplode la tensione nello spogliatoio del Belgio, una situazione nella quale parecchi giocatori non si parlano e le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne non hanno fatto altro che alimentare un fuoco sopito.

KDB aveva infatti parlato di una nazionale “troppo vecchia” per vincere il Mondiale, in riferimento specialmente ai difensori centrali. Cosa che non è andata giù a Jan Vertonghen, che avrebbe aspramente criticato almeno due suoi compagni per aver parlato in pubblico di “lentezza” dei difensori centrali. Si sarebbe addirittura arrivati alle mani tra i due, con Lukaku a fare da pacere.

In ogni caso altre sono le situazioni complesse in casa Belgio. Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois non si parlano da anni per ragioni private (di mezzo un’ex fidanzata) mentre anche Michy Batshuayi e Romelu Lukaku non sarebbero in ottimi rapporti. Eden Hazard e Leandro Trossard, lo dice l’Equipe, non si parlano.