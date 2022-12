Qatar 2022, Berhalter: "Nulla da rimproverare alla squadra"

03-12-2022 18:58

Non è abbattuto il Ct a stelle e strisce Gregg Berhalter, che commentato così la sconfitta negli ottavi di finale contro l’Olanda: “Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, ma non posso rimprovera nulla ai ragazzi, che hanno messo in campo quello che avevano; purtroppo non è bastato e abbiamo perso”.

Gli USA, che mancano ai quarti di finale dal 2002 e che hanno conquistato la terza piazza nel primo Mondiale in Uruguay, saranno i principali organizzatori del torneo iridato targato 2026, assieme a Canada e Messico. Il loro bilancio in Qatar è di una vittoria (contro l’Iran), due pareggi (contro Galles e Inghilterra) e una sconfitta, quella odierna.