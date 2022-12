Qatar 2022, Brasile-Corea del Sud: le probabili formazioni

05-12-2022 08:58

Grande attesa per la sfida Brasile-Corea del Sud (oggi, ore 20:00). In palio un posto nei quarti di finale del Mondiale. Dopo la sconfitta (ininfluente) con il Camerun, Tite torna a schierare i titolari per continuare a sognare il titolo Mondiale. La Corea del Sud, già felice di essere agli ottavi di finale, non ha nulla da perdere.

Il Ct Tite deve rinunciare a Alex Telles e Gabriel Jesus ma ritrova Neymar. La stella del PSG sarà titolare, insieme a Raphinha e Vinicius con Richarlison terminale offensivo. 4-2-3-1 anche per la Corea del Sud con il Ct Bento che ha Kim (difensore del Napoli) non in perfette condizioni (ma dovrebbe giocare).

Le probabili formazioni:

BRASILE (4-2-3-1), la probabile formazione: Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Fred; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

COREA DEL SUD (4-2-3-1), la probabile formazione: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct. Paulo Bento