Qatar 2022, Brozovic: "Voglio farmi trovare pronto"

Il mediano dell’Inter Marcelo Brozovic ha parlato dal ritiro della Croazia assieme al tecnico Dalic. Domani i croati giocheranno un’amichevole contro l’Arabia Saudita, nella quale Brozo potrebbe finalmente tornare in campo.

Queste le sue parole:

“Domani potrei scendere in campo un po’ di più in accordo con il tecnico, abbiamo ancora alcuni giorni in seguito all’Arabia Saudita per prepararci e mi auguro di farmi trovare pronto. Certamente questa gara ci sarà utile. Chi gioca serve che faccia del suo meglio, fare il massimo ed essere focalizzato. Domani potrebbe darsi che giocherò 70-75 minuti, ho ancora qualche giorno per prepararmi dopo la partita di domani e spero di essere al 100%. Domani sarà una bella partita. Loro sono una squadra combattiva, faranno del loro meglio. Dobbiamo entrare in partita al 100% e non c’è altro modo per noi, ovviamente, spero di vincere. Mi sento molto bene. Con l’Inter sono entrato nelle ultime due partite e ho giocato 20-30 minuti”.