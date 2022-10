Inter, Brozovic sta per tornare: possibile convocazione per la Sampdoria

26-10-2022 16:47

In questo periodo molto intenso, l’Inter ha dovuto fare a meno del suo riferimento in mezzo al campo, ovvero il croato Marcelo Brozovic. I nerazzurri avevano acquistato dall’Empoli Asllani, ma in realtà Simone Inzaghi si è affidato in quella posizione al turco Hakan Calhanoglu, che ha fatto una grande figura da regista davanti alla difesa.

Rimane comunque un giocatore adattato a fare il metronomo, e questa situazione potrebbe presto terminare col rientro del croato, come sottolinea Tuttosport. Il quotidiano torinese parla della sfida con la Sampdoria di Stankovic del 29 ottobre come data del possibile rientro, almeno nei convocati, di Brozovic. Probabilmente andrà solo in panchina e non verrà rischiato, ma già la sua presenza nella lista è un ottimo segnale per Inzaghi e per l’Inter tutta.