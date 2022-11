Qatar 2022, Corea del Sud-Ghana: le probabili formazioni

28-11-2022 08:48

Alle 14:00, all’Education City Stadium, va in scena Corea del Sud-Ghana, partita valida per la seconda giornata del gruppo H. Gli asiatici hanno pareggiato all’esordio con l’Uruguay mentre gli africani si sono arresi al Portogallo di CR7.

Il Ct Paulo Bento non sembra intenzionato a fare cambi importanti rispetto alla prima partita. In avanti il tridente Na Sang-ho-Hwang Ui-jo-Son Heung-min. Il Ghana chiamato a vincere per non dire addio al Mondiale. Tanta fiducia in A.Ayew. Una curiosità se Son (giocatore del Tottenham), dovesse segnare, diventerebbe il secondo giocatore coreano ad andare in rete in tre Mondiali (prima di lui Park Ji-Sung).

Le probabili formazioni:

COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom; Na Sang-ho, Hwang Ui-jo, Son Heung-min. Ct. Paulo Bento.

GHANA (5-3-2): Ati Zigi; Seidu, Dijku, Amartey, Salisu, Baba; Samed, Partey, Kudus; A.Ayew, Williams. Ct. Addo.