Qatar 2022, Croazia-Brasile: le formazioni ufficiali

09-12-2022 15:25

Tutto pronto allo stadio di Al Rayyan, tra Croazia e Brasile, che hanno eliminato le outsider asiatiche Giappone e Corea del Sud con una partita del tutto opposta, c’è in palio la semifinale del Mondiale in Qatar.

Agli ordini dell’inglese Oliver non ci sono sorprese: Tite riconferma in toto la spumeggiante Amarelinha, mentre Sosa e Pasalic prendono invece il posto di Barisic e Petkovic, rispettivamente in difesa e in attacco, nello scacchiere di Dalic, pronto a conquistare un’altra semifinale.

Queste le formazioni ufficiali:

Croazia (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majer, Vlasic, Livaja, Petkovic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. Allenatore: Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. A disposizione: Alex Sandro, Antony, Bremer, Bruno Guimaraes, Dani Alves, Ederson, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Martinelli, Pedro, Rodrygo, Weverton.Allenatore: Tite.