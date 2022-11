Qatar 2022, De Bruyne: "Il Belgio non ha possibilità, siamo vecchi"

26-11-2022 23:10

Al The Guardian, De Bruyne ha ammesso: “Chance per la vittoria del Mondiale? Nessuna, siamo troppo vecchi“. Quella del leader del Belgio però sembra più un’uscita scaramantica, anche perché i Diavoli Rossi sono attrezzati per vincere.

De Bruyne tocca poi un argomento importante: “Non penso di essere pagato troppo. So che questa risposta possa essere impopolare, ma pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60.000 persone. Guardo con logica a tutto questo. Milioni di persone guardano il calcio in TV, 60.000 persone guardano la partita allo stadio. Il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi, sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è troppo. Questa non è la risposta più popolare, ripeto, ma è così che la vedo io”.