15-12-2022 08:31

Domenica 18 dicembre, la Francia proverà a diventare Campione del Mondo. I campioni in carica se la vedranno con l’Argentina di Messi. In panchina, per i galletti, ci sarà sempre lui, Deschamps.

Con la conquista di questa finale, il Ct della Francia è già nella storia dei Mondiali. Deschamps è soltanto il quarto allenatore a guidare una nazione a due finali consecutive di Coppa del Mondo, dopo Vittorio Pozzo con l’Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo con l’Argentina (1986, 1990) e Franz Beckenbauer con la Germania (1986, 1990). Un record davvero notevole anche se, all’ex allenatore, tra le altre, della Juventus, quello che importa è vincere nuovamente la Coppa del Mondo.