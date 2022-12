Qatar 2022, Di Maria torna a disposizione del ct Scaloni

12-12-2022 23:40

Buone notizie per il ct Scaloni e per tutta l’Argentina: Angel Di Maria è recuperato al 100% e potrà partire titolare nel match con la Croazia, la sfida che varrà l’accesso alla finale del Mondiale.

Dopo aver schierato il 3-5-2, il tecnico sembra intenzionato a tornare alla difesa a quattro e di conseguenza al tridente che vede al fianco di Messi, Di Maria, appunto, ed Alvarez. Ancora panchina per Lautaro Martinez nonostante il rigore decisivo segnato con l’Olanda.

Quanto al centrocampo, invece, c’è solo una certezza e risponde al nome di Enzo Fernandez.