Qatar 2022 - Ecuador – Senegal, le probabili formazioni

29-11-2022 13:13

Novanta minuti decisivi per Ecuador e Senegal, le due formazioni del girone A che si sfidano alle ore 16 con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale.

I sudamericani al momento hanno collezionato 4 punti e provano ancora ad affidarsi all’attuale capocannoniere del girone (al pari di Mbappè) Valencia: l’attaccante non è al 100% ma dovrebbe comunque partire titolare.

La risposta senegalese, terza nel girone con 3 punti, sta in Dia, centravanti della Salernitana.

Negli unici due scontri (amichevoli) precedenti ha sempre prevalso la squadra di Alfaro (1-0 nel 2002, 2-1 nel 2005).

Ecco le probabili formazioni.

Ecuador (3-4-2-1): Galindez; Porozo, Torres, Hincapié; An. Preciado, Cifuentes, Caicedo, Estupinan; Plata, Valencia; Estrada. Allenatore: Alfaro.

Senegal (4-4-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs; I. Sarr, N. Mendy, I. Gueye, Diatta; Diedhiou, Dia. Allenatore: Cissé.