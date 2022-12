Qatar 2022, Ferdinand avvisa: "La Francia va attaccata a sinistra"

15-12-2022 12:21

Rio Ferdinand rivela a BBC Sport i punti deboli della Francia che, dopo aver eliminato la sua Inghilterra, è ancora in lizza per il titolo iridato e sarebbe il secondo di fila per la Nazionale di Deschamps: “La squadra di Deschamps non ha molte lacune, gli avversari cercano di attaccare nella zona sinistra della difesa transalpina, che a inizio torneo prevedeva Lucas Hernandez. La Danimarca ha cominciato a giocare puntando sul quel lato, a destra Koundé è più difensore di Theo Hernandez. sul binario mancino giostra Mbappé, che licenza di rimanere alto e di non spremersi nel rientrare. L’Inghilterra stessa si è procurata il rigore poi calciato alto, sfruttando un errore della difesa con Saka e Kane”.