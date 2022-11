24-11-2022 21:33

“Il 3-2 non ha nessun senso. Abbiamo disputato un primo tempo contro una squadra molto organizzata. Abbiamo preparato bene la partita e il Ghana non avrebbe dovuto metterci così in difficoltà”. Queste le parole del ct del Portogallo, Fernando Santos al termine della gara vinta contro il Ghana, non senza difficoltà.

“I ghanesi hanno giocato con un blocco molto stretto, – prosegue Fernando Santos – hanno fatto molto possesso palla, ma ci mancava attaccare con la palla nello spazio. Dopo la prima mezz’ora siamo migliorati molto su questo aspetto e abbiamo creato due o tre situazioni da gol. Ho detto ai giocatori all’intervallo di concentrarsi sul gioco, con personalità. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo segnato ma poi prendiamo gol che ci arrivano dal nulla. Non possiamo prendere questo tipo di gol”