Qatar 2022, Flick: “Fiducia al 100% in Frappart e nella squadra arbitrale”

30-11-2022 21:22

Una notizia che non dovrebbe fare notizia. Stephanie Frappart, una donna, arbitrerà una gara del Mondiale di Calcio: Germania – Costa Rica

La notizia è stata accolta in maniera positiva da entrambi gli staff tecnici delle due squadre. Il Commissario Tecnico tedesco, Hansi Flick si è detto felice per la scelta della Fifa: “Ho fiducia al 100% in lei e nella sua squadra – ha dichiarato Flick – Frappart merita di essere qui, per le sue prestazioni e non per il suo genere e penso che farà molto bene il suo lavoro”.

“Ammiro tutto ciò che le donne hanno raggiunto nel corso degli anni e questo nuovo passo avanti è un’ottima cosa, soprattutto in uno sport in cui esiste il sessismo – ha dichiarato il ct costaricano Luis Fernando Suarez -. Questa designazione può solo fare bene al calcio”.

La direttrice di gara francese sarà coadiuvata dalle assistenti Neuza Back, brasiliana, e Karen Diaz, messicana.