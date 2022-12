Qatar 2022, Ghana-Uruguay: le probabili formazioni

02-12-2022 08:49

Una vera e propria finale. Oggi, alle 16:00 (Al Janoub Stadium), si gioca Ghana-Uruguay, partita valida per l’ultima giornata del gruppo H. Il Ghana ha tre punti in classifica, l’Uruguay solo uno. Alla squadra africana basta anche il pareggio per passare agli ottavi di finale mentre la Celeste deve solo vincere e sperare.

Il Ct Addo pare intenzionato a confermare la stessa formazione che ha battuto la Corea del Sud. Ovviamente, riflettori puntati sulla giovane stella Kudus, una delle rivelazioni del Mondiale. Qualche dubbio, dall’altra parte, per il Ct Alonso che ha tre uomini (Suarez, Cavani e Nunez) per due maglie.

Le probabili formazioni:

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; A.Ayew, Kudus, J.Ayew; I.Williams. Ct: Addo.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Pellistri; Suarez (Cavani), Nunez. Ct: Alonso.