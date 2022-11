10-11-2022 14:00

Sono tre gli “italiani” convocati dal commissario tecnico del Marocco Hoalid Regragui per la spedizione in Qatar in vista degli imminenti Mondiali. Ci sono il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, il trequartista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri e, infine, l’attaccante del Bari Walid Cheddira, ben 9 reti in 12 presenze in Serie B.

Portieri

Tagnaouti (Wydad AC),

Bounou (Siviglia),

El Kajoui (Al-Wehda).

Difensori

Hakimi (PSG),

Mazraoui (Bayern Monaco),

Aguerd (West Ham),

Saiss (Besiktas),

Dari (Brest),

Yamiq (Valladolid),

Attiatallah (Wydad),

Benoun (Qatar FC).

Centrocampisti

Amrabat (Fiorentina),

Sabiri (Sampdoria),

Mallah (Standard Liegi),

Ounahi (Angers),

El Khannouss (Genk),

Gabrone (Wydad).

Attaccanti