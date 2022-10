Qatar 2022, il calendario del Gruppo A

27-10-2022 11:43

Secondo una tradizione ormai consolidata dal 2006, toccherà alla nazionale ospitante e non più a quella campione in carica, l’onore di disputare il match inaugurale del Mondiale.

L’edizione 2022 non farà eccezione, così il Qatar, unica formazione esordiente tra le 32 della fase finale, scenderà in campo per primo affrontando il Senegal alle 17 del 20 novembre allo stadio Al-Bayt di Al Khawr.

A completare il raggruppamento saranno Olanda e Senegal, entrambe assenti nelle ultime due edizioni.

Questo il calendario completo del Gruppo A di Qatar 2022 (tra parentesi le città sedi delle partite):

1ª giornata

domenica 20 novembre, ore 17: Qatar-Ecuador (Al Khawr)

lunedì 21 novembre, ore 17: Senegal-Olanda (Doha)

2ª giornata

venerdì 25 novembre:

ore 14: Qatar-Senegal (Doha)

ore 17: Olanda-Ecuador (Al Rayyan)

3ª giornata

martedì 29 novembre, ore 16: Ecuador-Senegal (Al Rayyan) e Olanda-Qatar (Al Khawr)