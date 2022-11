22-11-2022 22:23

La Germania di Flick esordirà al Mondiale in Qatar nella giornata di domani contro il Giappone. Oggi, il terzino del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato della Coppa del Mondo in conferenza stampa:

“Siamo pronti per l’esordio di domani, ci siamo preparati bene. Quando è stato scelto il Qatar come Paese ospitante di questo Mondiale avevo 15 anni, per me è un po’ un sogno d’infanzia essere qui, non vedo l’ora. Polemica sulla fascia One Love? Alla fine è una decisione delle associazioni, personalmente sono rimasto un po’ perplesso, ho la percezione che adesso rappresenti un segnale forte per tutti ma adesso dobbiamo concentrarci sul campo“.