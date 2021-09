Qatar 2022: la Lituania a Reggio Emilia

Italia-Lituania (mercoledì 8 settembre ore 20:45)

L’ultima sul campo della prima: in programma mercoledì sera a Reggio Emilia, Italia-Lituania sulla carta è gara da 1 fisso.

Italia

L’Italia è delusa. Pareggiando 0-0 in Svizzera, i campioni d’Europa hanno bissato quanto fatto con la Bulgaria, si sono portati a quota 11 e hanno conservato 4 lunghezze di vantaggio sugli elvetici.

La nota stonata? La Svizzera ha giocato 2 volte in meno degli Azzurri.

Lituania

Complice una rete dell’ex palermitano Chochev, la Lituania si è arresa alla Bulgaria e ha collezionato il quarto ko in altrettanti match: la nazionale baltica alloggia in fondo al gruppo C a -7 dalla seconda posizione.

Altri dati

Senza sconfitte da 36 incontri, l’Italia nelle 5 partite di qualificazione a Qatar 2022 ha subito solo un gol.

Reduce da 8 sconfitte, la Lituania nelle qualificazioni a Qatar 2022 ha una differenza reti di -7.

Pronostico

Gli ultimi 2 confronti diretti hanno premiato l’Italia, che all’andata si è imposta 2-0 con gol di Sensi e Immobile: puntiamo sul tris dei ragazzi di Roberto Mancini.

Irlanda del Nord-Svizzera (mercoledì 8 settembre ore 20:45)

Separate da 3 lunghezze, Irlanda del Nord e Svizzera occupano, rispettivamente, la quarta e la seconda posizione del gruppo C.

Irlanda del Nord

Imponendosi 4-1 in Lituania, l’Irlanda del Nord ha dato più valore al pareggio con la Bulgaria e si è portata a quota 4: scesi in campo solo 3 volte, i ragazzi di Ian Baraclough non hanno rinunciato al sogno di andare in Qatar.

Svizzera

Tuttora imbattuta (2-1-0), la Svizzera è soddisfatta. Pareggiando 0-0 con l’Italia, Sommer (che domenica sera ha parato un rigore a Jorginho) e compagni sono rimasti a -4 dagli Azzurri, che però hanno giocato 2 volte in più dei rossocrociati.

Ricordato che l’Irlanda del Nord nel weekend ha piegato l’Estonia in amichevole e segnalato che la Svizzera agli Europei ha raggiunto i quarti di finale (ko dal dischetto con la Spagna), ci sbilanciamo.

Pronostico

Il confronto diretto più recente si è concluso 0-0; questa volta scegliamo la Svizzera ma non scommetteremmo grosse cifre su questo match.

OMNISPORT | 07-09-2021 09:47