Qatar 2022, l'Argentina verso il pass: Di Maria piega l'Uruguay

13-11-2021 09:05

L’Argentina compie un altro piccolo grande passo verso la qualificazione a Qatar 2022: successo fondamentale a Montevideo contro l’Uruguay, superato grazie ad una magia di Di Maria .

‘El Fideo’ ha messo la firma nello 0-1 finale con una rete d’autore: sinistro a giro perfetto scoccato dall’interno dell’area di rigore, sfruttando nel migliore dei modi un assist di Dybala .

‘La Joya’ ha giocato dal primo minuto nel tridente assieme all’asso del PSG e a Lautaro : panchina iniziale per Lionel Messi, subentrato nella ripresa così come Joaquin Correa e il ‘Papu’ Gomez.

Tre punti pesantissimi per l’Albiceleste, sempre più vicina a staccare il pass: ora sono ben 12 i punti di vantaggio sulla quinta classificata del girone sudamericano (la Colombia ne ha 16) e a cinque giornate dalla fine ogni occasione potrebbe essere quella buona per dare il via alla festa.

La squadra di Scaloni (che peraltro deve ancora recuperare la sfida in trasferta col Brasile), sarà di scena in casa proprio contro i verdeoro nel prossimo turno: battendo i già qualificati rivali, potrebbe arrivare la certezza aritmetica di un nuovo Mondiale da provare a vincere.



