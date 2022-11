Qatar 2022, Malagò: “che autogol non aver indossato la fascia One Love!”

22-11-2022 17:00

“La scelta delle sette squadre nazionali europee che rinunceranno ad indossare la fascia “One Love” in difesa dei diritti per evitare un cartellino giallo al loro capitano al mondiale di Qatar 2022 mi sembra che sia stato un autogol clamoroso”. Queste le parole del Presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Non capisco come si possa barattare una cosa a fronte di un’altra tutela e non capisco come non abbiano pesato questo atteggiamento sopratutto in termini di difesa dei diritti umani. Sicuramente – conclude Malagò – non sarà una scelta che porterà consenso e una buona immagine”.