Qatar 2022, Modric: "Al Mondiale è meglio essere sfavoriti"

12-12-2022 17:02

Luka Modric è il faro della Croazia e del campione rivela la sicurezza in campo e fuori, HTVE ha raccolto le sue sensazioni prima della semifinale contro l’Argentina: “È impressionante essere di nuovo in una semifinale iridata, quello che sta facendo questa squadra è incredibile. Dato che siamo un paese piccolo, nessuno ci tiene in considerazione, ma a noi sta bene che siano altri i favoriti. Prima che andassi al Mondiale, ne abbiamo parlato negli spogliatoi del Real Madrid e ho detto ai miei compagni di tenere d’occhio la Croazia. Avevo visto una squadra matura, con giovani che hanno portato energie e qualità. L’Argentina non è solamente Messi, è una Nazionale competitiva: occorrerà provare a fermare il migliore al mondo e fare la partita della vita, vedremo poi se arriveremo in finale”.

Il senso del gioco aveva portato il 37enne centrocampista a capire il valore del Marocco: “Ci siamo incrociati al debutto e non li abbiamo superati, in Croazia sono incominciate le critiche, ma adesso si sono accorti del percorso che hanno intrapreso poi; ho capito subito quanto fossero un ostacolo difficile per tutti”.