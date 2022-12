Qatar 2022, Moriyasu: “Non abbiamo mai smesso di crederci”

01-12-2022 23:44

“I ragazzi hanno combattuto tenacemente e con fiducia. È stata una lotta dura, ma non abbiamo mai smesso di credere di potercela fare e abbiamo combattuto come un sol uomo. È una vittoria che ci ha unito ancora di più. Il nostro obiettivo arrivare ai quarti, ma battere Germania e Spagna credi che abbia cambiato le prospettive del nostro mondiale. Mi permetto di ringraziare tutti i nostri tifosi per il grande supporto”. Queste le parole del Commissario Tecnico giapponese, Hajime Moriyasu, raccolte da Tokyo Web, al termine della gara vinta contro la Spagna che ne ha decretato il passaggio alla seconda fase del Mondiale.

Anche l’autore del bellissimo pareggio giapponese, Ritsu Doan, ha voluto commentare la storica vittoria: “Non abbiamo ancora riscritto la storia, ma abbiamo superato un grande muro. – ha dichiarato Doan – Vincendo contro la Spagna, ora capiranno che la prima partita non è stata un miracolo. Il Giappone è una realtà”.