Qatar 2022, Pelé: "Complimenti Argentina. Diego starà sorridendo"

18-12-2022 22:48

L’Argentina è diventata campione del mondo per la terza volta nella sua storia ed è ora a due titoli di distanza dal Brasile. E dopo il successo sulla Francia nella finale di Qatar 2022 sono arrivate le congratulazioni anche da Pelé: “Oggi il calcio ha continuato a narrare la sua storia, come sempre in modo appassionante. Messi ha vinto la sua prima Coppa del Mondo, come meritava”, così su Instagram.

Pelé ha quindi aggiunto: “Il mio caro amico Mbappé ha segnato quattro gol in una finale. Che regalo assistere a questo spettacolo. E poi congratulazioni al Marocco. È molto bello vedere l’Africa brillare”. O Rei ha dunque concluso con un pensiero su Maradona: “Complimenti Argentina. Di certo ora Diego starà sorridendo“.