Qatar 2022, Portogallo: la sorella di CR7 contro il CT Santos

10-12-2022 20:49

Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale nel peggiore dei modi, col suo Portogallo sconfitto 1-0 dal Marocco e il cinque volte Pallone d’Oro uscito dal campo in lacrime. Anche oggi, come contro la Svizzera, il CT Fernando Santos ha scelto per lasciare CR7 in panchina dal primo minuto, preferendogli il giovane Ramos.

Non si è fatto attendere il post di Elma Aveiro, sorella del fenomeno di Madeira e da sempre grande sostenitrice del fratello. Non raramente infatti la Aveiro pubblica post controversi e diretti per prendere le difese di Ronaldo, e la cosa si è ripetuta anche oggi. Il bersaglio delle sue critiche oggi è l’allenatore lusitano Fernando Santos.

“Hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione”, lanciando l’hashtag #fernandosantosout, con il quale Elma Averiro si augura l’esonero (o le dimissioni) del CT.