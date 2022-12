Qatar 2022, Regragui con onore: "Fatto il massimo"

14-12-2022 23:40

Prima sconfitta e primi gol incassati dagli avversari per Hoalid Regragui e il suo Marocco, che passerà alla storia come la Nazionale africana che ha firmato il cammino più deciso; queste le impressioni rilasciate ai microfoni Rai: “L’importante era fare il massimo. Nonostante gli infortunati, chi ha giocato ha dato il massimo e dopo l’avvio difficile siamo rientrati in partita nel primo tempo. Meglio il gioco nella ripresa, dove abbiamo cercato il pareggio”.

I gol che hanno permesso alla Francia di vincere la terza semifinale iridata consecutiva sono rilevanti per la statistica: l’1 a 0 di Theo Hernandez (4’39”) è il più veloce in semifinale da quello di Vavà alla Francia nel 1958, il 2 a 0 di Kolo Muani (44″) è il terzo più veloce siglato da un sostituto dopo quelli di Morales nel 2002 e di Sand nel 1998.