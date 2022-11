Qatar 2022, Senegal: Sadio Mané non ci sarà

09-11-2022 12:22

Sadio Mané, attaccante ex Liverpool e ora al Bayern Monaco, è il primo nome illustre che sarà costretto a saltare la Coppa del Mondo in Qatar che inizia tra pochi giorni. Come riporta l’Equipe, l’infortunio rimediato nel corso di Bayern-Werder Brema, un problema al tendine, è più grave del previsto e costringerà il CT del Senegal a fare a meno di lui per l’appuntamento del Qatar.

Aliou Cissè, Commissario Tecnico della nazionale del Senegal, diramerà domani la lista dei convocati, e Mané non ci sarà, essendo stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 20’ minuto della gara, vinta con un netto 6-1 dal Bayern sul Werder Brema, dopo un colpo al ginocchio.